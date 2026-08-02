حجز 7400 قرص مهلوس بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الأغواط الدرك. من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المهلوسة بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط.

وقد أسفرت العملية عن حجز حجز 7400 قرص مهلوس نوع بريغابالين تركيز 300 ملغ. مع توقيف 5 أشخاص واحالتهم على الجهات القضائية. حجز سيارة سياحية استعملت في نقل هاته السموم.

وتندرج هذه النتائج ضمن المجهودات الميدانية المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية. الرامية إلى التصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطن.

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