حجز 7,5 قنطار من الكيف داخل فيلا فخمة في حي الحمري بمغنية!

الدرك يوقف 3 بارونات وحجز سيارتي دفع رباعي

المخدرات المحجوزة كانت موجهة للتهريب نحو العاصمة

تمكنت في حدود الساعة الثانية من صبيحة أمس الثلاثاء، سرية أمن الطرقات بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني لدائرة مغنية الحدودية في تلمسان، من إجهاض مخطط لإغراق الجزائر العاصمة بشحنة جد معتبرة من مادة الكيف المعالج، باستغلال التوقيت المناسب واضطراب الأحوال الجوية في محاولة مسبقة لكسب رهان هذه القضية النوعية، لكن رجال الدرك بمغنية كانوا بالمرصاد لهذا المخطط منذ البداية.

اعترض رجال الدرك الوطني طريق سيارة فخمة ذات دفع رباعي مجهزة بمخبأ سري وانتهت عملية تفتيش حمولتها بحجز 89 كلغ من الكيف الرفيع، قبل أن تقود التحريات الموسعة مع البارون الموقوف إلى مصدر السموم المضبوطة وتحديدا على مستوى حي الحمري بمدينة مغنية، أين داهم رجال الدرك فيلا فخمة ونجحوا في سحب من داخلها حمولة كبيرة من الكيف المغربي قدر وزنها بـ6 قناطير و61 كلغ كانت موزعة على 26 حقيبة مختلفة الأوزان، فضلا عن حجز سيارة ثانية فخمة ذات دفع رباعي مزودة بتجويف سري لتخزين كميات هائلة من الكيف المغربي، وبفضل هذه العملية الرائدة حالت مصالح الدرك دون نجاح مخطط مغربي لإغراق العاصمة بحمولة ضخمة من السموم بقرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و«الرّيفيون»، حيث تكون المخدرات أكثر طلبا وأكبر ربحا من المناسبات الأخرى. هذا، وانتهت العملية بالقبض على ثلاث بارونات مع مصادرة مبلغ مالي هام وهواتف وشرائح هاتفية دولية تستعمل في التواصل، خصيصا بين كبار بارونات المخدرات المغاربة والجزائريين. للإشارة، كانت منذ أسبوع ذات المصالح بالتعاون مع الأمن العسكري وحرس الحدود، قد أفشلت مخططا لإغراق ولاية البليدة بحمولة من المخدرات يقارب وزنها 14 قنطار كيف كانت منقولة في سيارة مضللة بصناديق الزيتون، وانتهت التحقيقات في هذه القضية الكبيرة بتوقيف أربعة بارونات من وهران مع حجز 10 سيارات فخمة حصيلة تبييض أرباح المخدرات مع مبلغ يفوق 80 مليونا.