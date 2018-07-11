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حجز 755 قرصا مهلوسا وتوقيف 3 أشخاص بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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حجز 755 قرصا مهلوسا وتوقيف 3 أشخاص بسيدي بلعباس
بقلم م. فيصل

حجز عناصر الشرطة بسيدي بلعباس، 755 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، بمدينة عين البرد، مع وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثر ترصد المشتبه فيه كان بصدد بيع عدد من الأقراص المهلوسة بأحد شوارع المدينة.

ليتم على إثرها وتوقيفه وبعد القيام بتفتيشه تم ضبط بحوزته عدد من الأقراص المهلوسة.

حيث تمكنت من توقيف شركائه  ويتعلق الأمر بشخصين آخرين في العقد الثالث من العمر.

وبعد تفتيش مساكنهم مت العثور على الكمية الحجوزة ومبلغ مالية قدره 460 ألف دج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.


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