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أخبار الجزائر

حجز 760 لتر من الشربات مجهولة الهوية والمصدر

بقلم نسرين محفوف
حجز 760 لتر من الشربات مجهولة الهوية والمصدر
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تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية قالمة. بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة من حجز 760 لتر من منتوج الشربات. مجهولة الهوية والمصدر مع الغياب التام لجميع البيانات.

ويأتي هذا في إطار مراقبة الأنشطة التجارية المنظمة عبر اقليم الاختصاص. وعلى إثر الخرجات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية بهدف حماية المستهلك خلال شهر رمضان الكريم.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إتلاف المحجوزات مع تشكيل ملف قضائي ضد المخالفين. عن جنحة تصنيع ووضع للبيع منتوج مجهول المصدر. عدم احترام الزامية اعلام المستهلك من خلال غياب البيانات الإجبارية للوسم. ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري.

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