حجز 7699 قرصا مهلوسا وتوقيف 4 مروجين بوهران

تمكنت عناصر من الأمنين الحضريين 15 و7 بوهران من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج الأقراص المهلوسة تورط فيها 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21و46 سنة وحجز 7699 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل 2 ملغ من مختلف الأنواع.

العملية الأولى تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لمروج حيث وبعد وضع خطة محكمة اسفرت عن توقيفه متلبسا وبحوزته 439 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل واظهرت التحريات الأولية أن له شريكا آخر تم ضبط داخل مسكنه كمية من المؤثرات العقلية قدرها 3460 قرص أي بمجموع 3899 قرص مهلوس.

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من الأمن الحضري 7 من وضع حد لنشاط شبكة أخرى كان أفرادها بصدد تمرير كمية من المؤثرات العقلية بإستعمال شاحنة صغيرة من نوع gonow قصد تضليل عناصر الشرطة تم ضبط بداخلها 3800 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل منها 300 قرص مهلوس من نوع إكستازي ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 644000دج.