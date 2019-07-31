حجز 78 كلغ من “الكيف” وتفكيك شبكة يقودها 7 بارونات في باب الوادي

فككت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي بالعاصمة شبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وقادت العملية إلى حجز قرابة 78 كلغ من القنب الهندي مع توقيف 7 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و55 سنة.

وأفاد بيان عن خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر، أن العملية تمت بعد استغلال معلومة حول نشاط مشتبه بهم في المتاجرة بالمخدرات.

وبعد ترصد المشتبه بهم تم توقيف 6 منهم وحجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي وزنها الإجمالي 77.7 كلغ ومبلغ 253 ألف دينار.

وبعد تمديد التحريات، تم القبض على مشتبه به سابع كشفت التحقيقات أنه كان محل 3 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة.

وحسب ذات البيان، فقد جرى في العملية ضبط سيارة كانت تستعمل في نقل المخدرات بالإضافة إلى تسعة هواتف محمولة وسلاح أبيض محظور.