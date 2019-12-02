حجز 78 كلغ من اللحوم الحمراء في مذبح منزلي بسوق هراس

تمكن عناصر امن ولاية سوق أهراس من توقيف شخص، استغل مسكنه العائلي في عملية الذبح السري للمواشي دون رخصة ومراعاة شروط الصحة والنظافة.

وتم توقيف المشتبه فيه، وهو على متن مركبته الخاصة، وأثناء تفتيشها عثر بداخلها على خمسة ذبائح مطبوعة، يقدر وزنها بـ 78 كلغ.

بالإضافة إلى وجود الأحشاء الخاصة بالذبائح موضوعة داخل المركبة التي لا تتوفر على شروط الصحة والنظافة، ليتم على إثرها حجز الكمية و توقيفه، مع تحويله الى مركز الشرطة.

وبعد إستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين عثر داخل المستودع على كمية من اللحوم والأدوات المستعملة في الذبح، و كذا طابع مقلد كان يستعمله المعني في طبع أضاحيه على مستوى مستودعه بطريقة سرية.

وقد تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم تقليد طابع المذبح البلدي لغرض استعماله في الذبح السري، قدم بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين اتخذت في حقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة .