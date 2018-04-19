حجز 780غرام من الكيف المعالج بتندوف

تمكنت بحر هذا الأسبوع فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المخدرات من توقيف شخص بحوزته كمية من المخدرات.

وحسب مصادر النهار، فإنّ هذه العملية بعد أن لفت شخص ” ك. ا”يبلغ من العمر 24 سنة انتباه لعناصرالأمن لدى رؤيته لسيارة الشرطة.

وبمجرّد التقرب منه لاذ بالفرار وقام برمي كيس بلاستيكي يحتوي علي سبع صفائح ونصف من المخدرات.

قدر وزنها الإجمالي بـ 780.60 غرام .

وبعد توقيف المشتبه به ضبط بحوزته علي مبلغ مالي قدره 3500 دج من عائدات البيع .

ليتم تحويله مباشرة إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه أين عثر علي مشطين من الأقراصGABAPENTINA TEVAGEN 300g .