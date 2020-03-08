حجز 797 كلغ من اللحوم البيضاء منها 52 كلغ غير صالحة للإستهلاك بتيارت

تكمنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بتيارت من حجز 797 كلغ من اللحوم البيضاء منها 52 كلغ غير صالحة للإستهلاك.

جاء ذلك أثناء قيامها بخرجة ميدانية رفقة مصالح مديرية التجارة ومفتشية البيطرة عبر أحياء مدينة تيارت لمراقبة محلات القصابة.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح فإنه وخلال هذه الخرجة تم حجز وإتلاف كمية معتبرة من اللحوم، والمقدرة بـ 745 كلغ من اللحوم البيضاء.

وتمت أثناء مراقبة شاحنة تبريد تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها صالحة للإستهلاك، إلا ان صاحبها لا يجوز على شهادة المراقبة البيطرية، وأين تم تحويل الكمية إلى دار العجزة.

وحجزت ذات المصالح أيضا في احدى المحلات على 30 كلغ من اللحوم الحمراء، و 22 كلغ من اللحوم البيضاء، التي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ليتم إتلافها و فق للإجراءات القانونية المعمول بها.