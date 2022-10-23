حجز 8 بنادق قناصة وذخيرة وكاتم صوت مهربة من تركيا وليبيا

أطاح أفراد فرقة البحث والتحري بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغرداية، بأفراد شبكة وطنية تتكون من 7 مشتبه بهم في قضية تهريب والمتاجرة بأسلحة وذخائر.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن محققي الدرك تمكنوا خلال هذه العملية النوعية من حجز 8 بنادق مزودة بمناظير قنص، مهربة من تركيا، عبر ليبيا.

وأوضحت المصادر، أن أفراد الدرك ضبطوا أيضا 26000 مقذوفا وخراطيش خاصة ببنادق مضخية إلى جانب كاتم صوت.

وجرى تنفيذ هذه العملية، بعد ورود معلومات تؤكد وجود نشاط أفراد ينشطون في تهريب الأسلحة والمتاجرة بها.

وبعد ترصد عدد من أفراد الشبكة، تم نصب كمين تكلل بحجز بندقية قنص ليتم توسيع التحقيق إلى 7 ولايات بعد القيام بعمليات تمديد للاختصاص وعمليات مداهمة وتفتيش.

وقد أفضت تحقيقات أفراد الدرك إلى توقيف سبعة مشتبه بهم وحجز تلك الأسلحة والذخائر والمعدات.

ليتم بعد استكمال التحقيق تقديم الموقوفين للمثول أمام محكمة متليلي حيث تم اتخاذ اجراء قضائي ضد الموقوفين مع التحفظ على المحجوزات.

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