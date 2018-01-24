حجز 8 كلغ من “الزطلة” في بسكرة

وحسب مصادر النهار، فقد تمكن المشتبه فيه من الفرار بعد تحديد هويته.
تمكنت عناصر أمن العاصمة، خلال الفترة الماضية، من توقيف مئتي مشتبه فيه لتورطهم في مختلف الجرائم المتعلقة بمتجارة المخدرات و المؤثرات العقلية وحمل السلاح المحظور.
وحسب…
قام صيادوا مدينة سكيكدة، بغلق ميناء سطورة برا وبحرا إحتجاجا على ظروف العمل، وهذا بعد إضرابهم عن العمل منذ ثلاثة أسابيع.
وحسب معلومات وردت للنهار أون…
تمكنت مصالح الدرك الوطني لأم البواقي، من حجز 18 ألف و900 وحدة من فحم الشيشة و1600 وحدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
و بعد ورود معلومات…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)