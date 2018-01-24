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حجز 8 كلغ من “الزطلة” في بسكرة

أخبار الجزائر
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حجز 8 كلغ من “الزطلة” في بسكرة
بقلم علي رحاب

تمكن عناصر الشرطة من حجز 8 كلغ من الكيف المعالج بطولڨة بولاية بسكرة .

وحسب مصادر النهار، فقد تمكن المشتبه فيه من الفرار بعد تحديد هويته.

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