حجز 80 كلغ من سموم المغرب بمخبأ سري في وهران

وجهت مصالح الأمن الوطني بوهران ضربة قوية لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بعد تمكنها من حجز 80 كيلوغرامًا من الكيف المعالج مصدرها المغرب. مع تفكيك شبكة إجرامية منظمة وتوقيف ستة أشخاص من عناصرها، من بينهم امرأة، كانوا ينشطون ضمن مخطط لتمرير السموم نحو عدة ولايات من الوطن.

العملية النوعية نفذتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك عقب تحريات ميدانية دقيقة باشرتها المصالح الأمنية، حول نشاط شبكة تنشط في نقل وترويج المخدرات القادمة من المغرب مرورا بوهران.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه بأحد فنادق مدينة عين الترك. ليتبين بعد تنقيطه أنه محل بحث في قضايا مماثلة تتعلق بالمخدرات.

ومواصلة للتحقيقات، قامت عناصر الشرطة بتفتيش المركبة التي كان يستعملها المشتبه فيه، حيث عثرت على كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ80 كيلوغرامًا كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري.

كما مكّنت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن تحديد هوية باقي عناصر الشبكة وتوقيف خمسة أشخاص آخرين من بينهم امرأة. إضافة إلى حجز مركبة نفعية ثانية كانت تستغل في عمليات النقل والترويج، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية.