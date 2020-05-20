حجز 81 كيسا من السميد غير مفوترة بمعسكر

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بمدينة معسكر من حجز 81 كيسا من السميد منعدمة الفاتورة و كمية معتبرة من الحلويات الشرقية (نوع الشامية) مهيأة للبيع ، بعد تلقي معلومات حول قيام صاحب محل تجاري خاص ببيع الحلويات التقليدية بمزاولة نشاطه التجاري منتهكا قرار الغلق في إطار الحد من انتشار وباء كورونا.

وتم ضبط صاحب المحل التجاري متلبسا بصناعة وتحضير حلويات الشامية بصفة عادية، حيث حجزت المصالح كمية معتبرة منها تمثلت في 42 صينية مجهزة للبيع ، إضافة إلى حجز 5 أكياس من مادة السكر سعة 25 كلغ و6 قارورات زيت سعة 5 لتر كانت تستعمل في تحضير هذه الحلويات.

كما تبين بالتنسيق مع المصالح المختصة أن كمية الحلويات المحجوزة غير صالحة للاستهلاك ، وأن المخالف لا يحوز على سجل تجاري لممارسة هذا النشاط.

وتمكنت عناصر المصلحة خلال العملية من حجز 81 كيس من مادة السميد سعة 25 كلغ منعدمة الفوترة، كان صاحب المحل يستعملها في تحضير هذه الحلويات، ليتم حجزها وفتح تحقيق موازي بخصوصها بعد تسليمها لمفتشية أملاك الدولة.