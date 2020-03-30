حجز 8340 وحدة من الاقراص المهلوسة في تيارت

تمكنت أمس مصالح الجمارك لولاية من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة، كان صاحبها بصدد تروبجها في تيارت.

وعلم من مصدر مطلع أن عملية حجز الكمية المقدرة ب 8340 وحدة تمت أثناء حاجز لذات المصالح بالطريق الوطني رقم 23 القريب من بلدية قرطوفة، حيث لفت انتباههم توقف سيارة من نوع بيجو 206، ونزل منها شخص حاول الفرار.

وتمكن عناصر الجمارك من محاصرة الشخص وتوقيفه، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على 8340 وحدة من الاقراص المهلوسة من نوع ليريكا و بريقاتالين، بلغت قيمتها المالية اكثر من 460 مليون.

وحسب ذات المصادر، فقد انكر صاحب السيارة ورفيقه اي علاقة به، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضيتهم.