حجز 8400 كبسولة مهلوسة بالوادي

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 8400 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ على متن سيارة سياحية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب. وكذا توقيف المخالفين وتقديمهم أمام المصالح القضائية المختصة.

هذا وتكرس العملية تجند أجهزة الدولة والتنسيق الميداني المحكم بين وحداتها لاسيما في محاربة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.