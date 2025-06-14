حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المشتركة بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، من حجز كمية من المخدرات الصلبة ” الكوكايين ” تقدر بـ 85 كلغ بالإضافة إلى سيارة نفعية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن المشتركة بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة. تحجز كمية من المخدرات الصلبة ” الكوكايين ” تقدر بـ 85 كلغ بالإضافة إلى سيارة نفعية.

كما أشار البيان أن العملية النوعية التي جرت يوم أمس، تؤكد مرة أخرى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي. و مختلف مصالح الأمن على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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