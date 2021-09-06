حجز 870 قرص مهلوس بسكيكدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة بسكيكدة، من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية، وحجز 870 قرص مهلوس.

وحسب مصالح أمن ولاية سكيكدة، فقد مكنت العملية من حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بأكثر من 56 مليون سنتيم

وعليه أنجزت الضبطية القضائية، ملف جزائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة أين صدر في حقه أمر إيداع

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