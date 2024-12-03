حجز 88 غ كوكايين وتوقيف 5 تجار مخدرات صلبة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء في وهران. من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. أين تم حجز 88 غرام من الكوكايين و 77 قرصا مهلوسا.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج هذه السموم وسط قطاع الإختصاص. حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي مع استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. تم توقيف 5 أشخاص وحجز السموم سالفة الذكر الي جانب بلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 500.000 دج، مركبة ودراجة نارية.