حجز 88 قنطارا من الموز موجهة للتهريب في تبسة

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة مرسط بولاية تبسة. من حجز كمية تقدر بـ 87 قنطارا و60 كلغ من فاكهة الموز التي كانت معدة للتهريب.

وحسبما جاء في بيان صُحفي لذات المصالح، فقد تمكّن عناصر الشرطة في إطار محاربة الجريمة المتعلقة بالتهريب والجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني من حجز كمية تقدر بـ 87 قنطارا و60 كلغ من فاكهة الموز التي كانت معدة للتهريب. على متن شاحنة امتنع سائقها عن الامتثال لإجراءات المراقبة الأمنية.

وبعد توقيف الشاحنة وتفتيشها، تبين أنها كانت محملة بسلع أجنبية المصدر غير مفوترة يشتبه في إعدادها للتهريب. كما أشار البيان إلى أنه وبعد مراقبة السلع تم حجز 486 علبة كرتونية من فاكهة الموز بوزن إجمالي يقدر بـ 87 قنطارا و60 كلغ”.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بالعوينات. والتي أصدرت في حقه حكما بسنتين سجنا نافذا مع الإيداع، وعام حبس موقوف التنفيذ. وغرامة مالية تفوق 18 مليون دج، مع مصادرة الشاحنة والبضاعة المحجوزة.