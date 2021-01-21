حجز 88 كلغ من المخدرات في تلمسان

أفادت خلية الاتصال للأمن الولائي، اليوم الخميس، أن الشرطة حجزت 88 كلغ من المخدرات ببلدية بني سنوس في تلمسان.

وجاءت العملية إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة مختصة، في استيراد وتخزين وتهريب المخدرات ببلدية بني سنوس.

وحسب بيان المصلحة، فإنه تم تفتيش مسكن أحد عناصر هذه الشبكة مما سمح بتوقيف شخص متلبس وبحوزته كمية من المخدرات.

وأسفرت العملية كذلك، عن حجز ثلاث مركبات كانت تستعمل في عملية نقل وتأمين مسار هذه السموم، حسب نفس المصدر.

وتم تقديم الشخص الموقوف، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت كما أشير إليه.