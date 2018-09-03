حجز 885 كلغ من اللحم الفاسد بعنابة

حجز أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية عنابة 885 كلغ من اللحوم الفاسدة والتي كانت معروضة للبيع.

العملية جاءت بالتنسيق مع المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة والمفتشية البيطرية خلال شهر اوت.

أين قامت بعمليات تفتيشية على مستوى مذابح ومسالخ اللحوم الحمراء وتجار التجزئة عبر إقليم الولاية.

والتي أسفرت عن حجز 44 هيكل من أنثى الخروف كانت معروضة للبيع ولا تتوفر على الشروط القانونية كغياب الختم.

وتخزين غير صالح للإستهلاك وكذا عدم إحترام شروط الحفظ والعرض كالختم وعدم معرفة طريقة الذبح.

حيث قدرت الكمية الإجمالية للحم المحجوز بـ 885.5 كلغ للمحجوزات بقيمة إجمالية قدرت بأ: 1.159.670 دينار.

أين تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين بالذبح الممنوع وغياب الختم البيطري.