حجز 9 آلاف قرص “بريغابالين” بتلمسان والأغواط

تمكنت مصالح الجمارك بكل من تلمسان والأغواط من تنفيذ عمليتين نوعيتين. أسفرتا عن حجز 9000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.

العملية جاءت في إطار الجهود الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. فبولاية تلمسان تمكّن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالعريشة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان. من حجز 3000 قرص كانت مخبأة بإحكام تحت هيكل مركبة سياحية. وقد تم توقيف المخالف وحجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع إحالته على الجهات القضائية المختصة.

وفي ولاية الأغواط، تمكّنت الفرقة المتعددة المهام بقطارة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالجلفة اختصاص المديرية الجهوية للأغواط. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 6000 قرص من نفس النوع، إضافة إلى توقيف المتهم وحجز المركبة المستعملة في العملية.

وتجسّد هاتان العمليتان مستوى التجند الدائم للفرق الجمركية العملياتية، والتنسيق المحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين لحماية المجتمع وصون صحة المواطن عبر التصدي لمختلف أشكال التهريب.