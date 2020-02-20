حجز 9 غرام كوكايين وتوقيف 4 أشخاص ببسكرة

تمكنت عناصر الشرطة فرقة مكافحة المخدرات، من حجز 9 غرام كوكايين وتوقيف أربعة أشخاص وتسجيل شخص خامس في حالة فرار.

العملية تمت بإستغلال معلومات بوجود شبكة تروج هذه المادة وعليه باشرت تحقيقاتها ليتم توقيف مشتبه به وبتفتيشه تم العثور على الكمية المحجوزة.

كما تم تفتيش منزل المشتبه به بعد اذن النيابة ومواصلة للتحقيق تم تمديد الاختصاص لتوقيف شركاء الموقوع عبر تمديد الاختصاص للجزائر العاصمة.

وقد تم توقيف 3 متهمين وبقي آخر في حالة فرار هذا ومنتظر تقديم الأطراف أمام النيابة خلال الساعات القادمة.