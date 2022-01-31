حجز 9 قناطير لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني

وضعت، نهاية الأسبوع الفارط، مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط شبكة دولية تتشكل من 11 شخصا، منهم 8 أشخاص ينحدرون من ولاية حدودية، يحترفون ترويج المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” و”الكوكايين” مع حجز 3 آلاف قرص من نوع “إكستازي” و40 غراما من “الكوكايين”، بالإضافة إلى مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان لتمويه تحركات أفراد الشبكة.

العملية أطرت من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، وجاءت على مرحلتين تم خلالهما وبعد استغلال معلومات بشأن احتمال إقدام أشخاص ينحدرون من إحدى الولايات الحدودية الشرقية إلى نقل كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” قصد بيعها بإقليم ولاية سطيف، إلى جانب مجموعة أخرى يقطن أفرادها في مدينة سطيف، تشير كل المعطيات إلى تورطهم في قضايا ترويج للمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة ومحترفة لم تتوقف إلا بتوقيف المشتبه فيهم الإحدى عشر، وبعد توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم لعمليات مراقبة، تبين أنه بحوزتهم كمية هامة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” قدرت بـ 3 آلاف قرص، إلى جانب 40 غراما من “الكوكايين”، لتفتتح تحريات معمقة في ملابسات القضية التي عرفت أيضا حجز مركبتين سياحيتين ثبت أنهما كانتا تستعملان لتمويه تحركات أفراد الشبكة.

الضبطية القضائية وبعد استكمالها لكافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفات جزائية ضد أفراد العصابة البالغ عددهم الـ 11 فردا عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع بطريقة غير شرعية، استيراد، حيازة ونقل مخدرات صلبة بطريقة غير شرعية قصد البيع، وأحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، وجاء هذا في إطار جهود المصالح الأمنية الرامية لمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات، لا سيما الصلبة منها، والتي تعد بمثابة خطر كبير محدق بفئة الشباب.