حجز 9 قناطير من الشحوم الحيوانية مجهولة المصدر بقسنطينة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من الشحوم الحيوانية مجهولة المصدر، تقدر بـ09 قناطير.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الإثنين، تعود حيثيات القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم، على إثر معلومات مؤكدة تفيد بنقل كمية من الشحوم

الحيوانية مجهولة المصدر بطريقة مخالفة للتنظيم المعمول به موجهة للإستهلاك البشري، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات

و من خلال الإستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها، تم تحديد نوع المركبتين المشتبه فيهما ليتم توقيفها على مستوى محطة المسافرين

الغربية بوالصوف في حدود الساعة العاشرة ليلا ، بإخضاعهما للمراقبة والتفتيش تم ضبط بالشاحنة الأولى من نوع “فاو”

كمية من الشحوم الحيوانية تقدر 02 قنطار والشاحنة الثانية من نوع ” هيونداي ” بداخلها 07 قناطير من نفس كمية، يضيف المصدر.

الكمية المحجوزة وبإخضاعها للمعاينة من قبل المصالح المختصة تبينت أنها ذات مصدر حيواني مجهول بالإضافة إلى انعدام شروط النظافة

والصحة والنقل من خلال الأكياس الموضوعة بداخلها، ليتم حجزها وإتلافها كونها تشكل خطرا على الصحة العامة .

كما قاد التحقيق إلى قيام السالفي الذكر بإقتناء هذه الشحوم من إحدى ولايات الوسط لغرض بيعها.