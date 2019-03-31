حجز 90 كلغ “زطلة” في مغنية وتوقيف مروّجها

تمكن عناصر الأمن التابعة لدائرة مغنية من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 90 كلغ.

وعلى إثر معلومات مؤكدة، أفادت بأن المدعو/ د م 33 سنة محل بحث طبقا لأمر بالقبض في قضيتي حيازة المخدرات.

وعليه قامت قوات الشرطة المذكورة باستغلال المعلومات من خلال وضع خطة للإطاحة بالمشتبه فيه بتطويق مسكنه العائلي.

أين كللت بتوقيفه داخل غرفة نومه وحجز كمية من المخدرات ببهو بيته على شكل طرود قدر وزنها بـ 90 كلغ.

ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات إلى مقر الأمن لمواصلة التحقيق، تم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية.