حجز 900 قنطار من السميد والفرينة منتهية الصلاحية بسوق أهراس

تمكنت مساء يوم الأربعاء، مصالح أمن دائرة سدراته بولاية سوق أهراس، من اكتشاف ورشة سرية تقع بحي عثماني.

وتختص هذه الورشة، بإعادة تغليف وتعبئة مادتي السميد والفرينة في أكياس جديدة، يعاد خياطتها بآلة خياطة عن طريق الغش.

وأسفرت هذه العملية، عن حجز أزيد من 900 قنطار من مادتي السميد والفرينة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك البشري.

وقامت الشرطة بالتنسيق مع مصالح التجارة لدائرة سدراته، بمداهمة الورشة، أين تم العثور على 400 قنطار من مادة السميد و500 قنطار من مادة الفرينة ذات مختلف الأنواع والأوزان.

بالإضافة إلى 15 قنطار من العجائن الغذائية الفاسدة، مع حجز آلة خياطة أكياس الدقيق الجديدة المهيئة لإعادة تعبئتها بهذه المواد ذات الإستهلاك الواسع، تحمل علامات تجارية لعدة شركات.