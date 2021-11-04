حجز 9028 قرص مهلوس بتقرت

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية توقرت، من معالجة قضية جناية تهريب المهلوسات والمؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين أعمارهما ما بين 28 و52 سنة ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة ينشطون بمحور توقرت بورقلة.

كما تم حجز 9028 قرص مؤثر عقلي من نوع “بريقابالين” 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ145 مليون سنتيم من عائدات الترويج. ومركبة نفعية وأخرى سياحية، وهواتف نقالة.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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كما تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران، من وضع حد لمروج خطير ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة. وتختص هذه الشبكة الإجرامية في التهريب الدولي للمواد الصيدلانية ذات تأثير أقراص مهلوسة .

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت هذه العملية عن حجز 14470 كبسولة من من المهلوسات، من نوع “بريغابلين” مجهزة للتهريب. كما تم ضبط مركبة كانت تستعمل في عملية تهريب هذه السموم.

كما تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من وضع حد لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص. حيث قام هذا الأخير البالغ من العمر 30 سنة، بتحويل محله التجاري الكائن وسط مدينة جيجل. إلى مكان سري لممارسة الدعارة واستغلاله في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وأمام التحركات التي بات يعرفها المتجر، تحوّل الحي إلى مكان مشبوه يقصده أشخاص غرباء أثار الغضب والرعب وسط السكان.

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