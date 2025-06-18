حجز 91 كلغ من الكوكايين وقرابة مليون ونصف قرص مهلوس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من حجز 91 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ “1.453.577” قرص. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان 2025. فقد تم توقيف 216 شخصا وضبطت 42 مركبة و143 مولدا كهربائيا و84 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح.

كما تم توقيف 14 شخصا آخر وحجز بندقية رشاشة و بندقية قناصة و بندقية صيد و(24.610) لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 9 قناطير من مادة التبغ و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية، بسواحلنا الوطنية. وإنقاذ 102 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 908 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.