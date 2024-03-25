حجز 94 طن وسلع بأكثر من 65 مليون دج في الـ 10 أيام الأولى من رمضان

سمحت تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان. بحجز 93,50 طن من السلع و 143 وحدة من منتوجات غير مطابقة. بقيمة إجمالية فاقت 65 مليون دج.

وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الإقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس الجاري. فإنه تم تسجيل 65.516 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش.

وأفضت هذه التدخلات إلى معاينة 12.946 مخالفة وتحرير 12.422 محضر رسمي للمتابعة القضائية. حيث شهدت نسبة المخالفات لهذه الفترة إرتفاعا بـ 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كما مكنت هذه العمليات من حجز 93,50 طن من السلع و 143 وحدة من منتوجات غير مطابقة. بقيمة إجمالية تقدر بـ 65,47 مليون دج. والمبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدر ب 2,046 مليار دج.

وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش فقد تم تسجيل30.770 تدخل. نتج عنه معاينة 4.913 مخالفة وتحرير 4.546 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 121محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 89,71 طن من مواد غذائية, بقيمة 46,50 مليون دج.

وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 34.746 تدخل. نتج عنه معاينة 8.033 مخالفة وتحرير 7.876 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع إقتراح غلق 310 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 2,04 مليار دج. وحجز 3,79طن و 134 وحدة من منتوجات مختلفة و المقدرة قيمتها بـ18,96 مليون دج. مع اقتراح غلق 310 محل تجاري.

وأخيرا في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية على 9.285 تدخل. مكن مصالح الرقابة من تسجيل 4 جنح، وتحرير 4 محاضر متابعة قضائية.

كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 361 كغ من منتوجات غذائية.