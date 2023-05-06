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أخبار الجزائر

حجز 942 كلغ كيف معالج و7 أحمرة في بشار وعين الصفراء

بقلم أسماء.ع
حجز 942 كلغ كيف معالج و7 أحمرة في بشار وعين الصفراء
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تمكن أعوان الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح مفتشيتي الأقسام للجمارك بكل من بشار وعين الصفراء. على إثر عمليين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. من حجز 942 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في مركبة رباعية الدفع و7 أحمرة.

في حين، تكرس العمليتان الجهود الميدانية الحثيثة والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في سبيل مكافحة التهريب بكل أشكاله. لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته.

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