حجز 9420 قرص صاروخ.. إمرأة ضمن شبكتين للمتاجرة بالمهلوسات في وهران

تمكنت عناصر من شرطة وهران في عمليتن متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

العملية الأولى نفذتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تمكنت خلالها من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 سنة إلى 50 سنة وحجز 955 قرصا مهلوسا. 17 غ من مسحوق مادة اكستازي، ميزان رقمي، 4 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 20000 دج من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى مركبة كانت تستعمل في نشاطهم الإجرامي.

العملية التانية نفذتها عناصر من الأمن الحضري التاسع، أسفرت عن توقيف توقيف إمرأة في عقدها الثالث تنشط ضمن شبكة إجرامية لترويج السموم مع حجز 8465 قرصا طبيا من نوع بريقابلين 300ملغ. مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 236000دج إضافة إلى حجز سلاح أبيض محظور من نوع بوشية من الحجم الكبير .