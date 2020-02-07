حجز 9488 قرص مهلوس وإسترجاع مبلغ 302 مليون سنتيم بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري بوهران من ضبط 9488 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

وأفاد المصدر أن عناصر الأمن الحضري 17 بوهران تمكنت من الإيقاع بمروج مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 53 سنة، ومسبوقا قضائيا من مسكنه بحي البلاطو بوهران بعد عمليات ترصد لتحركاته.

وأضاف المصدر أنه وبعد إستصدار إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنه، تم ضبط 9488 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج يقدر بـ 86100دج.

كما تمكنت عناصر من الأمن الحضري 19، من تفكيك جمعية أشرار وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 23 و24 سنة تورطا في السطو على محل تجاري، وسرقة مبلغ مالي معتبر قدر بـ 650 مليون سنتيم كان داخل حقيبة.

حيث أسفرت التحقيقات المباشرة من طرف ذات العناصر بالاستعانة بكاميرات المراقبة التابعة للأمن الوطني عن توقيف المتورط الأول واستكمال للتحريات، تم إلقاء القبض على شريكه توقيفه بإحدى السكنات المهجورة، بحي سيتي لسكير.

وتم عقب تفتيشه المسكن استرجاع مبلغ 302 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 13000أورو.