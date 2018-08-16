حجز 970 قارورة خمر و44 قرصا مهلوسا بالجلفة

حجزت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة كمية معتبرة من الخمور والمخدرات والمهلوسات كانت مهيأة للترويج.

العملية تمت إثر نصب كمين أفضى إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الثاني والثالث من العمر في حالة تلبس.

وبحوزتهما 972 قارورة من الخمر كانت مخبأة بإحكام تحت إحدى عمارات الحي.

بالإضافة إلى 44 قرص مهلوس و 1.1 غرام من الكيف المعالج مهيأين للبيع.

مع حجز ألة حادة يستعملها المروجين في تقطيع المخدرات وتهيئتها للبيع.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة.

حيث صدر في حق الاول أمر إيداع وصدر في حق الثاني حكماً بسنة حبس نافذة و50 ألف دج غرامة مالية.