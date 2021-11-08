حجز حوالي 15 قنطار امعاء بقر فاسدة مهيأة لتحضير “العصبان” بوهران

كان أصحابها بصدد تسويقها بمحلات الاكل الخفيف

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران بالتنسيق مع مديرية التجارة من اكتشاف مرآب تم تحويله لمخزن غير شرعي تم حجز بداخله على لحوم غير صالحة للاستهلاك كان صاحبها بصدد توزيعها على محلات الاكل الخفيف والجزارة.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل اشخاص لمراب مسكن بحي بتيلاك إلى مخزن قصابة.

بعد مداهمة المكان تم ضبط 10 قناطير من أحشاء بقر، 347 كلغ أحشاء مهيأة على شكل عصبان نيئ،237 كلغ من الأرز المطحون، 160 كلغ من البصل محضر ومهيأ للاستعمال كانت مخزنة بطريقة تنعدم فيها شروط النظافة والتبريد.

بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري لبلدية وهران تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري ، لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة مع بيع سلع غير صالحة للاستهلاك.