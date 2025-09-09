حجز قرابة ربع مليون كبسولة “بريغابالين” وتوقيف 14 شخصا

في عمليتين متتاليتين، تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني من حجز 247 ألف و450 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، مع توقيف 14 شخصا ينتمون لشبكتين إجراميتين منظمتين تنشطان في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

العملية الأولى نفِّذت من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات “SCLTIS”. وأسفرت عن ضبط 127.950 كبسولة “بريغابالين” بإحدى ولايات الجنوب الغربي للبلاد.

كانت هذه الكمية مخبأة بإحكام على متن شاحنة ومركبتين نفعيتين، حيث جرى توقيف 12 شخصا كانوا يخططون لتمرير الشحنة نحو الولايات الوسطى.

أما العملية الثانية فنفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة.

العملية مكنت من حجز 119.500 كبسولة “بريغابالين”، كانت موضوعة داخل مخبأ سري بأحد أجزاء شاحنة. مع توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وأسفرت العمليتان المنجزتان تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز شاحنتين وتسع مركبات من مختلف الأصناف كانت تستعمل في النشاط الإجرامي. إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرت بحوالي 700 مليون سنتيم، يشتبه أنها من عائدات هذه التجارة غير المشروعة.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام كلٍّ من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، ووكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.