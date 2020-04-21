حجز2400 كيس شمة و1200 قرص من فحم الشيشة مجهولة المصدر بالطارف

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الطارف من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ مجهولة المصدر كانت موجهة للمستهلك.

البضاعة المحجوزوة تمثلت في 2400 كيس شمة 80 علبة سجائر من أنواع مختلفة، وكذا 1200 قرص من الفحم المعد لتدخين الشيشة.

كما تم خلال نفس العملية حجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه البضاعة.

العملية أسفرت إثر كمين من توقيف في حدود الساعة السادسة مساءا مركبة على متنها شخصين ينحدران من ولاية الطارف.

عند تفتيش المركبة تم ضبط بداخلها على كمية معتبرة من مادة التبغ بينت التحريات المنجزة أنها مجهولة المصدر .

المشتبه فيهما كانا بصدد تسليمها لشخص أخر لغرض تسويقها بطريقة غير شرعية والذي تم التعرف عليه ليتم مصادرة وحجز البضاعة رفقة المركبة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية أنجز للأطراف الثلاثة بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية الطارف ملف قضائي أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف لمحاكمتهم على الأفعال المنسوبة له.