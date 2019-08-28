حجز24460 أورو و4900 دولار بمشتة طونقة بالطارف

تمكنت السرية الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، بالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية بالقالة من معالجة قضيتين الأولى تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

والثانية بتهريب الأقراص المهلوسة و المخدرات اين تمكنت عناصر الدرك الوطني بمشتة طونقة بالقالة على الطريق الوطني رقم 44 المؤدي الى تونس من توقيف مركبة سياحية على متنها شخصين من العمر 26 و29 سنة على التوالي.

فأثناء توقيف المركبة وتفتيشها، عثر بحوزة المشتبه فيهما على مبالغ مالية بالعملة الصعبة تمثلت في 24460 أورو و4900 دولار .

بالإضافة إلى 63 دينار تونسي ومبلغ من العملة الوطنية كما تم العثور على صفيحة من الكيف المعالج و40 قرصا مهلوسا من صنفي الريفوتريل و الأموكسيسيلين.

و قد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة القالة، التي أحالتهما إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة.

أين صدر في حق الأول أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، فيما تم وضع رفيقه تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز المركبة بانتظار الامر القضائي .