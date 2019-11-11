حجز4920 علبة سجائر و2300 كيس شمة بالطارف

تمكنت كل من فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الطارف والفرقة المتنقلة للجمارك بالطارف بفضل عملية أمنية مشتركة من الإطاحة بمجرم خطير في العقد الثالث من العمر.

وينحدر المتهم من ولاية الطارف المعني ينشط في مجال الإتجار غير شرعي لمادة التبغ بشتى أنواعه أين تم خلال هذه العملية الأمنية النوعية حجز ما يقارب بـ 4920علبة سجائر من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 2300 كيس شمة.

كما تم حجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه البضاعة.

وبعد الإنتهاء مصالح الشرطة من التحقيق أنجز ضد المعني ملف قضائي عن قضية مخالفة حيازة ونقل بضاعة حساسة للغش وخاضعة لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي بدون رخصة.

وتم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف ليتم إحالته الى جلسة محاكمة عن الأفعال المنسوبة اليه خلال الأسبوع القادم