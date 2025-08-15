حجز أكثر من 14 قنطارًا من المواد الغذائية الفاسدة بسيدي بلعباس

كثفت شرطة سيدي بلعباس من حملات المراقبة التي شملت العديد من المحلات التجارية، بالتنسيق مع مديرية التجارة وبحضور الطبيب البيطري.

حيث أسفرت مؤخرا عن حجز كميات متفاوتة من اللحوم من مختلف الأنواع والمواد الإستهلاكية. كانت موجهة لغرض الإستهلاك البشري قبل أن يتم إتلافها.

هذه الكميات تم حجزها بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة عبر العديد من المحلات التجارية. لاسيما القصابات ومحلات الإطعام السريع، محلات المواد الإستهلاكية.

حيث تم الوقوف عن تسجيل عدة مخالفات على غرار مخالفة إلزامية مطابقة المنتوج. مع إنعدام شروط الحفظ والنظافة، مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتم على إثرها حجز أكثر من 321 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع وأحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك.

مواصلة لهذه العمليات تم إتلاف هذه اللحوم بالتنسيق مع الطبيب البيطري وحضور عناصر مديرية التجارة.

في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات التجارية الذين ضبطت بحوزتهم هذه المواد الغذائية.