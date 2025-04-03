حجز 144 غراماً من الكوكايين بحوزة مروجي مخدرات صلبة بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بمروجي المخدرات الصلبة وسط الإقليم الحضري، إذ أسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 144 غراماً من الكوكايين.

وتمت العملية بعد استغلال معلومات تفيد بقيام المتهمين في قضية الحال بترويج هذه السموم في قطاع الاختصاص، باستعمال مركبة.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، باستصدار إذن بالتفتيش. تم حجز الكمية المضبوطة وتوقيف المشتبه فيهما اللذين تم إيداعهما الحبس.