حجز 400 ألف قرص “إكستازي” بميناء الجزائر قادمة من مرسيليا

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بتاريخ 1 جوان 2025، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، على مستوى المحطة البحرية لميناء الجزائر العاصمة.

وحسب بيانٍ لمصالح الجمارك، فإن هذه العملية نفذها أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك “أنظمة خاصة”، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء، أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ميناء مرسيليا (فرنسا).

وأوضح المصدر ذاته أنه تم ضبط 400 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي، ذات وزن اجمالي يقدر بـ 5،179 كلغ .

وتؤكد هذه العملية فعالية آليات الرقابة الجمركية الميدانية. كما تعكس المستوى العالي من اليقظة والانضباط الذي يتحلى به أعوان الجمارك في إطار مهامهم اليومية الرامية إلى مكافحة كافة أشكال التهريب. لا سيما الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.