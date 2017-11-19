حجــــز قــرابـــة نصـــف مليـــون وحـــدة من «المحارق» في برج الكيفان!

كانت موجّهة للبيع قبل أيام من المولد النبوي الشريف

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من ضبط أكثر من 377 ألف وحدة من الألعاب النارية ببلدية برج الكيفان بالعاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تحوز النهار على نسخة منه، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، يوم الخميس الفارط، من حجز أكثر من 377 ألف و715 وحدة من الألعاب النارية، كانت موجهة للبيع قبل أيام من المولد النبوي الشريف.

وفي ولاية تبسة، تمكنت مصالح أمن الولاية من استرجاع 375 خرطوشة من السجائر على متن مركبة، مع توقيف شخص مشتبه فيه، وهذا على مستوى وسط مدينة تبسة.

أما بولاية تلمسان، فقد تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، من استرجاع 38 كيلوغراما من الكيف المعالج، وهذا على مستوى قرية «الواسطية» في دائرة باب العسة بتلمسان.