حجم الإستثمارات بين الجزائر والسعودية لا يتعدى ملياري دولار

كشف اليوم الإثنين، عضو مجلس الغرف السعودية، شاكر شريف، أن حجم الإستثمارات السعودية الجزائرية، أقل من ملياري دولار.

وأضاف شريف في حوار خص به “النهار”، أن المملكة تملك رؤية إقتصادية شاملة لتحقيق تكامل عربي كامل.

وأوضح ذات المتحدث، “أننا سنقوم بإنفتاح إقتصادي كبير بين البلدين وسنتجاوز كل الأرقام الضئيلة”، “وأنهم متفائلين بتطوير العلاقات الإقتصادية أكثر.

وأشار إلى أن الجزائر من الدول التي ستصبح عمق إستراتيجي للأمن الغذائي في الوطن العربي، لما تملكه من مقومات مادية وبشرية.

وكشف أن حجم الإستثمارات بين البلدين، سيعرف خلال الخمس السنوات القادمة إرتفاعا بضعف إلى ضعفين على الرقم الحالي.