حجم المبادلات بين الجزائر وبلجيكا بلغ 2 مليار أورو سنة 2022

إنعقد ملتقى إقتصادي حول السوق الجزائرية في بروكسل. بمشاركة أكثر من 120 رئيس مؤسسة بهدف تعزيز الشراكة و علاقات العمل وحجم المبادلات بين متعاملي البلدين.

وأشرفت سفارة الجزائر في بروكسل والوكالات البلجيكية الجهوية للتجارة الخارجية و وكالة وألون (Wallonne ). للتصدير والاستثمارات الأجنبية و فلاندرز تريد (FIT) و HUB Brussels على تنظيم هذا الملتقى بالتنسيق مع الغرفة التجارية العربية- البلجيكية-لوكسمبورغ.

من جهته رحّب سفير الجزائر في بروكسل علي مقراني بعقد هذا اللقاء الذي قد يسمح لحاملي المشاريع من كلا الطرفين بالإلتقاء وتبادل زيارات الأعمال في إطار الإحتفال السنة الماضية. بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المتميزة بالصداقة والتعاون.

وقال مقراني، أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية الثنائية تحسنا ملحوظا بحجم إجمالي للمبادلات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 حوالي 2 مليار أورو. أي بزيادة قدرت بحوالي 80 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 “. مضيفا أن هذا الإنتعاش من شأنه أن يشكل فرصة لتجديد مفهوم الروابط الإقتصادية لإضفاء عليها جوهرا أكبر و تنوعا و عمقا إستراتيجيا ضمن تصور ديناميكي يعود بالفائدة على الطرفين.

وأكد السفير الجزائري، أن الحكومة الجزائرية بقيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد باشرت إصلاحات ملموسة من أجل تسهيل العمل الإقتصادي والإستثماري في إطار النموذج الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة. وتحفيز بروز مؤسسة عمومية وخاصة بغية تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية المنتجة. بالإضافة كذلك إلى تحويل الموارد الطبيعية محليا وتعزيز الصادرات خارج المحروقات والإندماج في الإقتصاد الإقليمي والعالمي.

كما دعا الدبلوماسي الجزائري الشركات البلجيكية إلى استغلال الفرص المتاحة. سيما في مجال المشاريع المهيكلة لتنمية متعددة القطاعات و المزايا المتوفرة بين اقتصاد البلدين من أجل تعاون ثنائي مربح.

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