حجيمي: إقبال كبير للشباب على خطبة الجمعة حول “الحرڤة”

قال رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، حجيمي جلول، إنّ خطبة الجمعة الموحدة اليوم حول ظاهرة الحرڤة شهدت إقبالا كبيرا من طرف الشباب.

وأضاف حجيمي في اتصال مع قناة “النهار”، أنّ الخطبة كانت توعوية بالدرجة الأولى تناولت ظاهرة قوارب الموت، التي باتت تهدد شباب اليوم.

حيث تم التطرق إلى الأسباب و المسببات وراء لجوء الشباب إلى الحرقة وتصور حياة النعيم ماوراء البحار.

كما تضمن الخطاب، أحكام شرعية حول الظاهرة، وضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف من الأسرة والسلطات والمسجد من أجل مواصلة التوعية من خطورة هذه الظاهرة .

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قد دعا منذ أيام إلى خطبة جمعة موحدة حول ظاهرة “الحرقة”.