حجيمي لـ”النهار أونلاين”: “منعت المصلين من مواجهتهم درءً للفتنة.. ومطالب بجمعة بيضاء للأئمة”

دعا جلول حجيمي في تصريح لـ”النهار أونلاين” الجهات الوصية والسلطة القضائية إلى فتحج تحقيق، في حادثة منعه من دخول المسجد.

وقال حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، إنه لا بد من تحقيق معمق للوصول إلى الآمر والمنفذ،

لمثل هذه الإعتداءات الخطيرة على الأئمة،والتي من شأنها خلق فتن ونعرات، مشيرا إلى أنه منع المصلين من الذين حاولوا الوقوف،

والتصدي لأولئك الذين منعوه من دخول المسجد، وذلك درءً للفتنة واجتنابا للصراع ببيت الله، معتبرا بأن مثل هذه

الظواهر أصبحت تتكرر بكثرة، ولابد من التصدي لها.

وقال حجيمي لـ”النهار أونلاين”، إن التنسيقية تتلقى من القاعدة مطالب عديدة، بضرورة تدخل السلطات أو تنظيم جمعة بيضاء

أو تقديم الإستقالة الجماعية من قبل الأئمة، مشيرا إلى أنهم متذمرون وعبروا عن دهشتهم لحادثة اليوم، التي تجاوزت كل الحدود.