حجيمي: “ماراناش نبيعو في الزطلة” يا محمد عيسى

قال جلول حجيمي الأمين العام لتنسيقية الأئمة الجزائريين، أن مطالبنا مشروعة وتتلخص في 47 مطلبا حسب الأولوية.

وأضاف في حديث لـ”النهار”، أن أغلب المطالب تتلخص في القانون الأساسي للإمامة، والمنح والعلاوات والإقامة.

مضيفا أن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى فشل في الحوار والتعامل مع الشريك الإجتماعي وعليه تحمل كل ما ينجم من وقفات في الطريق.

وخاطب حجيمي الوزير قائلا” ماراناش نبيعو في الزطلة أو الخمر”، لكي تخجل يا محمد عيسى من رفع مطالبنا إلى الحكومة وإنما هي مطالب مشروعة.

وأضاف أن هنالك أساليب جهنمية في التهميش تستعملها الوزارة في إقصاء الشريك الإجتماعي من المسابقات والندوات واللقاءات.

خاصة الجائزة الدولية للقرآن التي يحرم منها الشريك الإجتماعي، مضيفا “نحن أبناء الدولة ماعندناش مشكل مع الوزير”.

وأكد في معرض حديثه أن رواتب الأئمة لن تتجاوز 40 ألف دينار وتتراوح من 13 ألف إلى 40 ألف دينار كأقصى حد.