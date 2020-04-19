حجيمي يثمن قرار تشديد العقوبات على كل من يهين أويتعدى على الإمام

ثمنت التنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية والاوقاف الجزائريين قرارات رئيس الجمهورية خلال إجتماع الوزراء اليوم.

وافاد بيان التنسيقية ان مصادقته على مشروع قانون العقوبات وخاصة مايتعلق ببند الائمة واماكن العبادة يعتبر ثمرة نضالها.

خصوصا لما تعرض له العديد من الائمة عبر ولايات الوطن فمنهم من تعرضوا لإعتداءات متكررة ومنهم من قوبلوا بالإعتداءات الجسدية واللفظية.

واضاف البيان الذي نشرت التنسيقية عبر صفحتها على الفيسبوك ان كرامة الأمة من كرامة ائمتها وعلمائها.

وان مشروع قانون العقوبات سيقطع الطريق على المتربصين بالجزائر ومرجعيتها الوطنية ووحدتها الترابية.

وإختتمت التنسيقية بيانها بالدعاء لله من أجل رفع الوباء والبلاد عن بلدنا وان نخرج من هذه الازمة اقوياء اوفياء.