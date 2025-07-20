حجيوي: “هدفنا تكوين فريق تنافسي يلعب الأدوار الأولى”

كشف رئيس مجلس إدارة مولودية وهران، حجيوي سيدي محمد، الأهداف المستقبلية لإدارته، مؤكدا عزمهم على تكوين فريق تنافسي.

وصرح حجيوي، للصفحة الرسمية لفريق مولودية وهران: “هدفنا الأول هو تكوين فريق تنافسي، قادر على لعب الأدوار الاولى”.

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة: “نحن في مرحلة انتقالية، ونقوم حاليا بمجهودات كبيرة لانتداب لاعبين ممتازين”.

وتابع حجيوي سيدي محمد: “فريق مولودية وهران ليس ملك للإدارة، أو لشركة، لذا أدعوا كل الأنصار المساهمة في انجاح مشروعنا، وتجاوز هذه المرحلة بامتياز”.